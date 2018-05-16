Экономист Савченко: Майдан уже начал влиять на финансы страны

Разразившийся в Украине политический кризис, вызванный массовыми акциями протеста, в случае его дальнейшего развития и нежелания властей идти властей идти на уступки оппозиции может привести к существенным экономическим потерям. В интервью УНИАН доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко заявил, что из-за усугубляющегося в стране политического кризиса уже в принципе невозможны заимствования на внешних рынках. Между тем, он считает, что стабилизировать ситуацию в стране можно с помощью нового «беспартийного» правительства и заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

- Александр Владимирович, в Украине продолжаются массовые акции гражданского протеста. Они влияют на экономику страны?

- Безусловно. Сейчас мы действительно подошли к серьезной кризисной ситуации. И каждый день кризиса - убытки для страны. К примеру, «Помаранчевая революция» нам стоила приблизительно 5% ВВП. Но тогда было, за что платить. Если кризис не будет преодолен в течение ближайших двух месяцев, экономические потери будут не меньше. Кстати, в этой связи следует сказать, что кризис, в первую очередь, бьет по власти. Ибо, какие у них будут шансы быть переизбранными? Они будут приближаться к нулю.

- По Вашему мнению, как изменится ситуация в стране, если к протесту граждан добавится остановка предприятий?

- Если ситуация будет такой же, как сейчас, когда Киев митингует, а предприятия работают, то такая ситуация может продержаться долго. Даже год или два. А вот если это зацепит банковскую систему, то, думаю, страна сможет прожить не более двух месяцев.

- Вы считаете, дефолт - худший сценарий для Украины?

- Нет, это - не самый плохой выход. После дефолта Украина может начать жить с меньшими долгами, однако при этом теряется ВВП (порядка 5-10%). Будет волна банкротств предприятий и банков. На восстановление им понадобится 2-3 года. В случае банкротства многие люди не будут получать зарплату, инвесторы будут обходить страну стороной, кредитные линии закроются. Новые инвесторы придут в страну через 1-2 года.

- Если говорить о сегодняшнем дне, насколько Майдан уже повлиял на экономику страны, или последствия стоит ожидать позже?

- Экономически Майдан не повлиял на промышленность, но повлиял на финансы, потому что заимствования на внешних рынках уже, в принципе, невозможны. Они очень дорогие для нас. В отношении следующего года, который уже не за горами, есть три сценария: мы заключаем Соглашение об ассоциации с ЕС и правительство его выполняет - у нас будет рост ВВП +1%. Второй сценарий: мы не подписываем соглашение, продолжаются забастовки, Майдан. Будет, наверное, минус 3-4% ВВП, и это - очень много. Или мы вступаем в Таможенный союз, тогда темпы роста ВВП также могут составить до «плюс» 1%, но цены вырастут на 10-15%, если не на 50% как в Москве, что станет существенным ударом по жизненному уровню украинцев.

- На днях представитель Standard&Poor's заявил, что международное агентство может ухудшить кредитный рейтинг Украины в случае эскалации напряжения в стране. Это возможно?

- Рейтинг действительно может понизиться, потому что он зависит не только от экономики, но и от политики. Чем ниже стабильность, тем меньше рейтинг. Кроме того, уже сейчас идет сокращение прямых иностранных инвестиций. Если мы быстро не решим проблему, то будем иметь кризисные последствия.

- А как насчет финансовой помощи, которую Украина ищет ото всех. Как Вы считаете, кто может «спасти» страну и предоставить необходимую сумму?

- Никто деньги без условий не предоставляет. Российские кредиты возможны, но они дорогие и политические. Китай связывает предоставление кредитов с закупкой китайских товаров. Также есть довольно дешевые деньги Европейского Союза, с которым нужно вести переговоры. ЕС создал много фондов для предоставления финансовой помощи. И, конечно, деньги Международного валютного фонда. Они связаны с базовыми требованиями, которые я лично могу сравнить с требованиями для любого человека - типа мыть руки перед едой, чистить зубы утром и вечером. Большего МВФ не требует. Но, кроме этого, есть вариант получить помощь от финансовых рынков: выпускаешь государственные облигации и выходишь на рынок, где их покупают банки, компании. Но во время кризиса они дорожают.

- Если шансы восстановить сотрудничество с МВФ?

- Хочу авторитетно заявить: заключить соглашение с МВФ правительство может за одну неделю. И никаких негативных последствий для Украины это не несет. Ведь у МВФ всего два требования: плавающий курс (и мы можем договориться о его границах), а также повышение цен на газ для населения. МВФ требует баланса бюджета, а не снижать зарплаты, сокращать пенсии и так далее.

- А о какой сумме в виде финансовой помощи идет речь?

- Правительство подразумевало финпомощь на уровне 600 млн евро. По нашим оценкам, ее немного не достаточно. Эта цифра за два года должна составить 2-3 млрд евро, то есть, где-то в три раза больше. Это те возможные убытки, которые может понести государственный бюджет в случае подписания соглашения с ЕС. Подчеркиваю - возможные.

- Давайте вернемся к требованиям МВФ, в частности, повысить цены на газ для населения. Многие эксперты и представители власти считают его неприемлемым. Да и само население не особенно хочет платить больше...

- Действительно, многим кажется страшным требование МВФ поднять цены на газ. Но, в этом нет ничего страшного. Когда вы платите за газ, посмотрите в документ, там цифра: у кого 15, у кого 20 гривен. Допустим, цифра вырастет до 25-30 гривен. При этом обратите внимание, сколько вы платите за уборку территории - от 300 до 1000 гривен. И любой ЖЭК может установить свою сумму: может 10 грн/кв. м вашей площади, может 5 грн - кому как повезет. Я считаю, что государство должно ограничить максимальный уровень - не более 3 грн/кв. м. Таким образом, нужно поднять цены на газ, например, на 40%, но на столько же снизить цены на уборку придомовых территорий. Население будет платить меньше, а в «Нафтогазе» буде порядок. Важно сделать так, чтобы "Нафтогаз" был прибыльной структурой под международным аудитом. Тогда каждая копейка будет под присмотром.

- Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы Украина, наконец-то, кардинально решила газовую проблему?

- Нужно пересмотреть газовый контракт с Россией. Если это невозможно, то необходимо стимулировать добычу собственного природного газа и предоставить кредитную поддержку предприятиям, чтобы они выходили на другие рынки самостоятельно, и не зависели от «Нафтогаза» и «Газпрома». Я вас уверяю: если нашим предприятиям дать кредитные ресурсы, то они быстро выйдут на рынки, в том числе, на российские.

- Что Вы, как эксперт, можете предложить, чтобы Украина вышла из политического и социального кризиса, который мы сейчас наблюдаем?

- Я и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко разработали комплексный план. Согласно ему, президент, во-первых, должен отправить правительство в отставку и вместе с оппозицией сформировать "беспартийное" правительство специалистов-управленцев, которое будет работать до выборов нового президента в 2015 году. Новое правительство должно подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на следующем саммите «Восточного партнерства» в январе-феврале 2014 года с учетом необходимости предоставления Украине со стороны Евросоюза макроэкономической помощи. Далее, нужно привлечь к уголовной ответственности тех, кто виновен в преступлениях с 30 ноября по 1 декабря. В свою очередь Верховная Рада должна принять закон о политической амнистии и относительно иммунитета Президента и премьер-министра Украины, которых пять лет нельзя будет привлекать к уголовной ответственности. При чем этот пункт должен касаться и бывших, и будущих руководителей страны. И последнее: мы считаем, что нужно вернуть Украину к парламентско-президентской форме правления.

- В своем плане Вы акцентируете необходимость создания нового правительства. Однако вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что пока новый Кабмин подхватит управленческий процесс, можно потерять экономику страны. Какие задачи перед собой должно поставить новое правительство?

- Самое первое и главное задание - подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в январе-феврале. Это абсолютно реальная цель. Но перед техническим правительством стоят и другие задачи. Например, остановка катастрофического спада производства и восстановление роста ВВП уже в следующем году. Это - реальное задание, которое будет стоять перед властью.

- Представители украинского бизнеса до того, как правительство отказалось подписывать соглашение с ЕС, не раз высказывали свои опасения, что, мол, придут европейские производители и вытеснят отечественный продукт с рынка. Как успокоит новое правительство украинских предпринимателей?

- Для решения этой проблемы и не только будет создан Банк развития. В этот проект нужно будет привлечь из европейских фондов приблизительно 5-15 млрд евро на 3-5 лет для поддержки тех предприятий, которые стали жертвой неадекватной торговой политики России или тех производств, которым нужны средства для модернизации, чтобы они могли выйти на европейский рынок.

- Скажите, что может заставить и нынешнюю власть, и оппозицию принять и начать реализовывать Ваш план выхода из кризисной ситуации?

- И власть, и оппозицию должны, в первую очередь, принять закон о не притягивании к уголовной ответственности в течение пяти лет президента и премьер-министра. Это позволит существенно разрядить ситуацию и позволит не стоять на смерть за власть. Поэтому, если свободу вынести за скобки, гарантируя ее всем действующим лицам, в первую очередь, действующим президенту и премьеру, а также осужденной Юлии Тимошенко, тогда появится возможность найти выход из этой ситуации. Кроме того, бизнес должен поддерживать этот план.

Дарья Андреева (УНИАН)