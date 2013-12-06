Госдолг России может превысить доходы бюджета через десять лет

Госдолг РФ к 2023 году может превысить доходы федерального бюджета, говорится в проекте бюджетной стратегии до 2030 года, имеющейся в распоряжении "Прайма".

"Масштабы прироста государственного долга РФ, а также расходов на его обслуживание, приведут к ухудшению отдельных показателей долговой устойчивости РФ. Так, уже к 2023 году отношение государственного долга РФ к доходам федерального бюджета может превысить предельные (пороговые) значения", - говорится в документе.

Согласно прогнозам Минфина, основная часть государственных активов, которые готовятся к приватизации, может быть реализована уже в среднесрочной перспективе. Соответственно, основным источником финансирования дефицита федерального бюджета станут государственные заимствования. Поэтому госдолг будет постепенно нарастать и достигнет 18,2% ВВП к 2030 году с 12% ВВП в 2013 году.

"В целом прогноз исходит из необходимости стабилизации объема госдолга на уровне менее 20% ВВП при повышении доли внутреннего долга в общем объеме с 76% в 2012 году до 88% к 2030 году", - говорится в проекте стратегии.

Стратегия предполагает, что практически все эти годы федеральный бюджет будет дефицитным. Размер дефицита будет в разные годы колебаться от 1% ВВП в 2015 году до нуля в 2019 году и стабилизируется на уровне 0,3% ВВП с 2024 года.