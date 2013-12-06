Попов: формирование бюджета Киева на 2014 год проходит активно
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что формирование бюджета Киева на следующий год проходит активно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в комментарии журналистам после ознакомления с ходом реконструкции проспекта Победы.
“Формирование бюджета на следующий год проходит активно. Мы с нашим финансовым департаментом работаем в этом направлении. Вместе с депутатским корпусом работаем относительно возможности организации проведения заседания сессии. Даже двух заседаний в конце этого года”, - сказал председатель КГГА.
В то же время он подчеркнул, что для принятия бюджета города нужно, чтобы был принят бюджет страны.
“С принятием бюджета страны сразу мы придем к рассмотрению бюджета города”, - прибавил Попов.
На вопрос, где Киевсовет будет проводить свое заседание, поскольку митингующие пока не планируют покинуть здание Киевсовета, он ответил: “У нас есть время для цивилизованного решения этого вопроса. Мы двигаемся в этом направлении”.
По мнению Попова, проводить выездное заседание сессии Киевсовета “было бы не рационально”. “Нужно проводить все рабочие совещания, прежде всего заседание городского совета в здании Киевсовета”, - сказал он.
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