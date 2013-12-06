Правительство должно немедленно начать переговоры с МВФ — Яценюк

Правительство должно немедленно начать переговоры с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

«Это правительство должно начать немедленно переговоры с МВФ для того, чтобы не допустить дефолта, и для того, чтобы исполнять государственный бюджет», - сказал Яценюк.

Он отметил, что попытки власти “продать Украину России ничем не закончатся, кроме одного, и мы сразу официально предупреждаем - если Виктор Янукович попробует подписать любое соглашение, направленное на присоединение Украины к Таможенному союзу, то это будет совсем другая волна народных протестов в Украине”.

“Никто Януковичу продавать страну не даст”, - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что оппозиция требует от Президента Украины, правительства и НБУ четкого плана действий по стабилизации экономической ситуации в государстве, представления в ВР проекта бюджета на 2014 год.

Яценюк также отметил, что в СМИ распространены мифы о том, что “Янукович привез 8 млрд долл. из Китая”.

“Янукович из Китая не привез даже 8 тугриков, средств не дали вообще”, - утверждает Яценюк.

По его словам, “средств не дали вообще, а Китай четко заявил, что инвестиции в Украину могут прийти только в одном случае - если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС”.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by вв объеме около 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизительно на 40%; обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на имеющемся уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное сворачивание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

2 декабря Азаров заявил, что Украина готова продолжить переговоры с МВФ после смягчения условий предоставления кредита.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным большим источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заёмного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн. евро.