Банкир: политическая ситуация не влияет на работу финансовых учреждений

Политическая напряженность не оказывает влияния на работу банковской системы — заявил Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Банкир добавил, что Национальный банк в ежедневном режиме видит отчетность участников рынка, поэтому всегда оперативно может предпринять меры для предупреждения кризисных ситуаций. «Никаких сбоев в работе нет, все платежи проходят четко в том временном лаге, который устанавливает Нацбанк. Есть реальная форма отчетности, по которой видно, как банковские учреждения выполняют свои обязательства. Если бы в Национальном банке была такая информация, думаю, эти банки получили бы уже хотя бы какое-то предупреждение, но я, как директор НАБУ, о таких случаях не знаю», — рассказал Мамедов.

Он отметил, что происходящие в Украине события технически не оказывают влияния на работу финансовых учреждений, но приводят к общей нервозности среди клиентов банков, которые могут принимать решения, основанные на эмоциях. «Мы понимаем, что эти события, которые происходят, они негативно влияют на банковскую систему, потому что люди начинают переживать, видя все, что происходит вокруг. Но я не вижу никаких опасений для клиентов и считаю, что банковская система на сегодняшний день не подвергается никаким сложностям, достаточно ликвидности, достаточно профессионально ведет себя Национальный банк, — рассказал исполнительный директор НАБУ.

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Мамедов добавил, что сегодня безответственные политики пытаются провоцировать своими заявлениями ситуацию, чтобы в стране возникла не только политическая, но и финансовая напряженность. Руководитель НАБУ обратил внимание на рассудительное поведение вкладчиков: объемы депозитов в банковской системе не уменьшаются, люди не скупают в панике доллары, понимая, что эмоциональные решения приведут лишь к потерям, а ситуация вскоре стабилизируется.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о высоком уровне устойчивости украинских банковских учреждений к макроэкономическим изменениям. Это объясняется проведенной за последние пять лет рекапитализацией сектора, снижению уровня рисковости кредитных портфелей и более низким внешним долгом. Также в банковской системе существенно снизились валютные риски.