Центробанк Германии повысил прогноз по росту экономики

Центральный банк Германии повысил прогноз по росту экономики страны на 2014 год, ссылаясь на хорошие показатели внутреннего спроса, но понизил прогноз по инфляции, предают Вести.ru.

"Немецкая экономика находится в хорошей форме, уровень безработицы низкий, растет занятость, и рост заработной платы нормализуется, - сказал глава Бундесбанка Йенс Вайдман. – Эти факторы в сочетании с низкими процентными ставками поддерживают личное потребление и темпы жилищного строительства".

По мнению экономистов регулятора, экономика Германии в 2013 г. вырастет не более чем на 0,5%, а в 2014 г. темпы ускорятся до 1,7%. В 2015 г. ожидается рост на 2%.

Также в центральном банке отмечают ускорение темпов рост заработных плат на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

Инфляцию Бундесбанк ожидается на уровне 1,6%, а на 2014 г. прогноз снижен с 1,5% до 1,3%. Но в 2015 г. потребительские цены должны вырасти на 1,5%.