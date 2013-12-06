Инфляция в ноябре замедлилась до 0,2%

Инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

По информации Госстата, инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).

Как сообщает Госстат, в ноябре против октября 2013 года больше всего подорожал сахар - на 5,5% (против ноября 2012 г. - на 3,8%), яйца - на 4,3% (на 16,2%), молоко - на 2,7% (на 2,1%), масло - на 2,0% (на 7,4%), сыр и творог - на 1,7% (на 5,4%), алкогольные напитки - на 0,8% (на 9,6%).

Снижение цен зафиксировано на подсолнечное масло - на 2,4% (на 6,9%), на фрукты - на 1,8% (на 17%), на топливо - на 0,7% (на 2,7%), на мясо и мясопродукты — на 0,6% (на 2,9%).

По остальным позициям в ноябре против октября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.