Межбанк пятницы закрылся котировками 8,2400/8,2450 грн/долл.

В пятницу, 6 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2400/8,2450 грн/долл. по сравнению с 8,2400/8,2490 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,2620/11,2745 грн/евро против 11,2570/11,2755 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2504/0,2509 грн/рубль по сравнению с 0,2503/0,2507 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9550 (-0.0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3675.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2400/8,2500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1920/11,2115 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2495/0,2502 грн/рубль.