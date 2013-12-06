Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились почти на 9%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 23,45%, или на 5,755 млрд долл.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем резервы в иностранной валюте снизились на 1,680 млрд долл., или 8,94%, - до 17,112 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования снизились в 2,4 раза - до 15,90 млн долл., золото - на 140 млн долл., или 7,77%, до 1,663 млрд долл.

«На динамику международных резервов в течение ноября текущего года в основном повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме 578 млн долл., последний в этом году платеж Международному валютному фонду по программе "стенд- бай " в размере 955 млн долл. в эквиваленте, а также валютные интервенции Национального банка Украины, которые осуществлялись для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке Украины», - говорится в сообщении регулятора.

Также сообщается, что поступления на счета правительства от размещения валютных ОВГЗ по ноябрь 2013 составили 822 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году в связи с возможным ухудшением состояния платежного баланса в результате падения прямых инвестиций и чистых заимствований, в то время как погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов. По оценкам агентства, в результате курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится в 2014 году до 8,5 грн за доллар.

Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.