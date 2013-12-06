Нацбанк нарастил объем интервенций в поддержку гривни почти втрое

Национальный банк Украины в ноябре продолжил практику валютных интервенций, возобновленную в сентябре-октябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни почти 800 млн долл., что в 2,69 раза больше объемов предыдущего месяца в 297 млн долл., сообщил регулятор на своем сайте.

По данным НБУ, на динамику международных резервов в течение ноября текущего года, помимо выплат по облигациям госзайма и платежей МВФ, повлияли валютные интервенции Нацбанка для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке Украины, «общее сальдо которых было отрицательным и составило почти 800 млн долл.».

По информации на сайте регулятора, в январе-ноябре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 2,204 млрд долл., что в 3,2 раза ниже также отрицательного сальдо за аналогичный период прошлого года в 7,066 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в октябре направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), или вдвое меньше предыдущего месяца. В январе-октябре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 1,404 млрд долл., что почти в 4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (5,407 млрд долл.).

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 23,45%, или на 5,755 млрд долл.

Как заявил 2 декабря глава Нацбанка Игорь Соркин, НБУ не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках и в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков банковской системы.