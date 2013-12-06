Киевские таможенники обнаружили валюту в плюшевой новогодней игрушке из Австралии

Сотрудники Киевской межрегиональной таможни Министерства доходов и сборов Украины обнаружили 15,3 тыс. долл. и 8,6 тыс. евро в теле плюшевого Деда Мороза, который был отправлен из Австралии в Украину как «подарок на Рождество». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве.

«Игрушка, заявленная отправителем как «подарок на Рождество стоимостью

5 долл. США» поступила из Австралии в адрес жителя Николаева», - говорится в сообщении.

Во время таможенного контроля посылок в Киеве на рентгеновском аппарате таможенники увидели в игрушке постороннее вложение. При детальном осмотре сотрудники обнаружили в искусственно изготовленном проеме валюту.

«Таким образом, отправитель пытался переслать наличные с сокрытием от таможенного контроля», - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, данные действия содержат признаки нарушения ст. 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 100% стоимости товара и его конфискацию.

Как сообщал УНИАН, таможенные службы Миндоходов зафиксировали в январе-сентябре 2013 года более 18 тыс. нарушений таможенных правил на сумму свыше 428,8 млн грн.

За 9 месяцев Миндоходов предотвратило 482 случая незаконного перемещения валюты на сумму 51,7 млн грн.

Справка УНИАН. В марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.