Миндоходов готово выдавать справки об отсутствие налоговой задолженности в режиме онлайн

Министерство доходов и сборов Украины готово выдавать гражданам справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и платежам в режиме онлайн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на новый порядок выдачи справок.

Как отмечается, в соответствии с новым порядком, для получения справки налогоплательщику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы доходов и сборов по месту учета. Справка выдается бесплатно в бумажном или электронном виде в течение 5 дней с момента подачи заявления. Она действительна в течение 10 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.