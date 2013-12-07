Moody's повысило рейтинг трех банков Греции

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги по депозитам трех банков Греции — National Bank of Greece (NBG), Piraeus Bank (Piraeus) и Alpha Bank (Alpha) до "Саа1" с "Сaa2", прогнозы по ним улучшены до стабильного с негативного, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.

Рейтинговое действие последовало после пересмотра в сторону повышения рейтинга гособлигаций Греции до "Саа3".

Moody's также улучшило прогноз по депозитному рейтингу Eurobank Ergasias "Caa2" до позитивного с негативного и прогноз по депозитному рейтингу Attica Bank "Caa2" до стабильного с негативного.

Повышение рейтингов греческих банков агентство объясняет уменьшением количества новых "неработающих" кредитов (non-performing loans) и улучшением кредитных профилей банков.

Moody's может рассмотреть возможность повышения рейтингов банков в случае улучшения качества активов, уменьшения количества "неработающих" кредитов, а также в случае улучшения ситуации с финансированием и ликвидностью.

"Рейтинги банков могут быть ухудшены в случае осложнения операционных или политических условий (в Греции - ред.)", - говорится в релизе агентства.