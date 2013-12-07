В МВФ требуют повышать тарифы постепенно

Международный валютный фонд (МВФ) не настаивает на одномоментном увеличении тарифов на 40%, а рекомендует повышать их до экономически обоснованного уровня постепенно, в несколько этапов на протяжение нескольких лет. При этом одновременно Фонд рекомендует компенсировать наименее обеспеченным слоям населения потери от такого повышения путем усиления адресной соцпомощи.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

Он подтвердил позицию Фонда, что "текущие крайне низкие тарифы газо- и теплоснабжения для населения не могут больше поддерживаться".

"Конечно же, мы не считаем, что уровня тарифов, полностью покрывающих себестоимость, можно достичь за один день с учетом того, какой путь еще предстоит для этого пройти. Мы рекомендуем, чтобы тарифы повышались постепенно и решительно в несколько этапов на протяжении нескольких следующих лет до экономически обоснованного уровня, покрывающего себестоимость закупок газа", - сказал он.

При этом, он подчеркнул очень важный аспект рекомендаций МВФ, который очень часто забывают указывать - одновременно с постепенным повышением тарифов МВФ рекомендует компенсировать его последствия, то есть, усилить адресную соцпомощь тем, кто больше всего нуждается в таких субсидиях.

Кроме этого, отмечает он, чтобы снизить затраты и обеспечить устойчивость энергетического сектора, "несомненно, потребуются и иные шаги, которые дадут отдачу спустя значительно более длительное время". В частности, это должно быть повышение энергоэффективности и увеличение добычи энергоносителей внутри страны.

Такая политика, по его словам, является необходимым условием не только для того, чтобы снизить квазифискальные потери и бюджетные субсидии, но и чтобы "обуздать" дефицит счета текущих операций, высвободить средства для инвестирования во внутреннюю добычу. При этом "ключевой среднесрочной задачи властей" представитель МВФ называет "достижение энергетической независимости".

Отметим, что в МВФ заявили, что очень низкие розничные тарифы, покрывающие только 20-30% экономических затрат и в 3-5 раз более низкие, чем тарифы в соседних странах-импортерах, являются основной причиной высоких энергетических субсидий в Украине, объем которых оценивается в 7,5% ВВП (по итогам 2012 г.).