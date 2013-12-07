Размер кредита МВФ будет зависеть от проводимых в Украине реформ - представитель Фонда

Размер кредита, который может предоставить Украине МВФ, будет зависеть от проводимых в стране реформ. Об этом в интервью ZN.UA сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"До согласования конкретной суммы должна быть достигнута договоренность о политике, которая бы устраняла диспропорции и стимулировала рост, представляя основу для программы финансирования, которая может понадобиться", - сказал Ваше.

По его словам, МВФ ждет от украинских властей повышения гибкости обменного курса в сочетании с политикой по укреплению финансового сектора и сокращению потерь в энергетическом секторе.

"Это, в частности, помогало бы сглаживать внешние шоки, возникающие из-за нестабильности экспортных цен и внешнего спроса на украинскую продукцию, а также повысить золотовалютные резервы страны и сохранить конкурентоспособность внутренних производителей. В среднесрочной перспективе, мы считаем, таргетирование инфляции является надлежащей основой денежно-кредитной политики для Украины, и подготовка к его введению должна быть ускорена", - заявил Ваше.

Кроме того, уже известный список рекомендаций МВФ он дополнил еще одной - "всеобъемлющие структурные реформы для улучшения бизнес-климата и стимулирования роста экономики".

В то же время, о размере кредитной линии, которую Международный валютный фонд мог бы открыть Украине, говорить пока что преждевременно.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров считает 4 млрд долл., которые Международный валютный фонд предлагает Украине в качестве кредита вместо ожидаемых 15 млрд долл., подачкой.