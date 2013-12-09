Профицит торгового баланса Китая вырос до четырехлетнего максимума

Профицит торгового баланса Китая вырос до максимума за 4 года.

Экспорт вырос почти на 13% в основном за счет увеличения спроса со стороны США и ЕС, сообщают Вести Экономика.

Увеличились отгрузки и в Южную Корею.

Подобных цифр Китай не показывал с начала 2009 года. Вышедшие данные оказались намного лучше прогнозов, что свидетельствует о постепенном восстановлении мировой экономики. На этом фоне курс юаня вырос до рекордных значений 6,0725 юаней за доллар.

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Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло в ноябре до $33,8 млрд с $31,1 млрд в октябре.

Экспорт из Китая по сравнению с прошлым годом вырос на 12,7% до $202,2 млрд, а импорт вырос в годовом исчислении на 5,3% до $168,4 млрд.