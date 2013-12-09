Сегодня нет экономических оснований для ослабления гривни - глава Миндоходов

На сегодняшний день в Украине нет экономических оснований для снижения курса гривни.

Об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в интервью телеканалу «1+1».

«Я как член экономического блока правительства могу сказать, что никаких экономических оснований для снижения курса или ослабления гривни нет», - сказал Клименко.

Что касается сокращения золотовалютных резервов до 18,8 млрд долларов, то по заявлению министра, это произошло из-за выплат по внешним обязательствам.

«Что касается золотовалютных резервов, то это ситуация, которую экономический блок прогнозировал. Мы прогнозировали достаточно тяжолую осень, но мы рассчитались сегодня по долгам – мы выплатли 5 миллиардов (долл – УНИАН)», - заявил Клименко.