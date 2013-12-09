В России заявляют, что нет никаких договоренностей с Украиной о вступлении в ТС

Москва. Никаких предварительных договоренностей о вступлении Украины в Таможенный союз нет.

Об этом заявил журналистам в Москве глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

"Никаких предварительных договоренностей нет", - сказал он.

По его словам, вероятность того, что "Украина когда-нибудь станет членом ТС, есть, но для этого должна быть проделана огромная работа". Для этого необходимо четко выраженное желание самой Украины, а его пока нет, сказал Улюкаев.

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Напомним, некоторые СМИ распространили информацию о том, что президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Владимир Путин в минувшую пятницу обсуждали вопрос о возможном вступлении Украины в Таможенный союз.

Эту информацию ранее уже опровергли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пресс-служба главы Украины и украинский премьер Николай Азаров.