Межбюджетные отношения в Украине сдерживают уровень рейтингов — S&P

Система региональных финансов в Украине характеризуется недофинансированием и волантильностью, говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

Согласно отчету, оценка основных элементов системы межбюджетных отношений Украины находится на низком уровне.

«Несмотря на успехи в повышении качества бюджетного законодательства, оценка основных элементов системы межбюджетных отношений Украины (стабильность и предсказуемость, сбалансированность доходов и расходов, уровень прозрачности и подотчетности, а также финансовая поддержка из государственного бюджета) пока находится на низком в мировом контексте уровне», - говорится в отчете.

По мнению экспертов агентства, система межбюджетных отношений остается основным фактором, сдерживающим уровень рейтингов, а в некоторых случаях даже является причиной дефолтов региональных и местных органов власти.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading.