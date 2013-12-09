Греция ожидает рост экономики в 2014 году

Парламент Греции принял бюджет на 2014 г., который, по прогнозам законодателей, знаменует возвращение к восстановлению после шести лет глубокой рецессии, пишут Вести.ru.

“Это первый решительная мера по выходу из программы финансовой помощи со стороны международных кредиторов”, - заявил премьер-министр страны Антонис Самарас.

С 2007 г. экономика Греции сократилась почти на одну треть. Греческие чиновники ожидают, что в будущем году ВВП уменьшится меньше, чем это ожидалось в 2013 г.

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Однако Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает сокращение экономики страны еще и в 2014 г. на 0,4%, прогнозируя, что долг Греции не будет опускаться ниже 160% от ВВП до 2020 г

Согласно принятому бюджету в будущем году рост ВВП составит 0,6%.

В свою очередь, Самарас отметил, что кабинет достиг четыре из пяти поставленных на 2013 г. целей – правительству только не удалось снизить уровень безработицы, который составляет около 27%.