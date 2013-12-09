Янукович и Путин в Сочи не обсуждали вопрос присоединения Украины к ТС – пресс-служба

В ходе встречи Президента Украины Виктора Януковича и президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась 6 декабря в Сочи (Россия), стороны уделили внимание широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Во время встречи президенты Украины и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы государств обсудили, в частности, развитие сотрудничества в промышленности, высокотехнологичных отраслях и финансово-кредитной сфере. Особое внимание было уделено сотрудничеству Украины и России в энергетическом секторе.

«Вопросы рассматривались, в частности, и в контексте подготовки к заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии», - отметили в пресс-службе.

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«Возможное присоединение Украины к Таможенному союзу во время встречи не обсуждалось. Никакие документы к подписанию во время встречи не планировались и не подписывались», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники опубликовал запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter, что президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу.

По мнению журналиста, соглашение между Путиным и Януковичем предусматривает получение Украиной финансовой помощи, а также требует присоединения Киева к Таможенному союзу в 2015 году. Лукас отметил, что при этом Россия не требует от Украины провести реформы, в отличие от Европейского Союза.

7 декабря источник в правительстве сообщил УНИАН, что никаких документов по межгосударственному сотрудничеству, в частности, относительно возможности присоединения к Таможенному союзу, а также снижения цены на газ и предоставления макрофинансовой помощи, подписано не было.

«Вчера ничего не могло быть подписано – это однозначно. Потому, что перед подписанием документы должны пройти определенную процедуру. Такая процедура проведена не была», - отметил источник.