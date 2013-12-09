Совет директоров МВФ 16 декабря обсудит консультации по сотрудничеству с Украиной

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря проведет обсуждение консультаций с Украиной по статье 4 и первого постпрограммного мониторинга, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, совет директоров также рассмотрит вопрос о выполнении программы stand-by 2010 года.

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Как сообщал УНИАН, в 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Миссия МВФ посетила Украину в период с 17 по 29 октября для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторинга.

По словам министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, МВФ пошел навстречу Украине в вопросе формирования тарифной политики, и реальный прогресс в переговорах по предоставлению кредита можно ожидать в течение ближайшей недели-двух.