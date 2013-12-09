Нацбанк по итогам 2013 года ожидает незначительную инфляцию

Национальный банк Украины ожидает по итогам 2013 года незначительную инфляцию, сообщила исполняющая обязанности директора Генерального экономического департамента Национального банка Украины Елена Коваленко в обращении, размещенном на сайте регулятора.

“По результатам 2013 года мы ожидаем, что индекс потребительских цен будет находиться на незначительном положительном уровне”, - сказала она.

По словам Коваленко, потребительские цены в Украине 20 месяцев подряд практические не меняются, что говорит о сохранении ценовой стабильности.

“Такую ценовую динамику определяют факторы преимущественно немонетарного характера”, - отметила она, выделив при этом три наиболее важных фактора: улучшение работы в секторе агропромышленного комплекса, строительство и развитие инфраструктуры сбережения зерновых культур и низкую базовую инфляцию, которая является одним из индикаторов эффективности монетарной политики.

Коваленко также отметила, что в странах, которые являются основными торговыми партнерами Украины, индекс потребительских цен значительно выше, чем в Украине, и колеблется в пределах от 0,9% в странах Еврозоны до 6,5% в России в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

Инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).