Базовая инфляция в Украине за ноябрь составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года сохранилась на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в ноябре против декабря 2012 года впервые за текущий год зафиксирована инфляция 0% (БИПЦ – 100%). В годовом выражении, к ноябрю 2012 года, сохранилась инфляция на уровне 0,1% (БИПЦ - 100,1%). За январь-ноябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% (БИПЦ - 100,2%).

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Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

Инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.