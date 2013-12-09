Долг китайских компаний составил два годовых ВВП Ирландии

В 2014 году китайским компаниям предстоит выплатить по долгам 2,6 триллиона юаней (427 миллиардов долларов), что сравнимо с двумя годовыми ВВП Ирландии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные China International Capital Corp., по сравнению с 2013 годом выплаты увеличатся на 19%, пишет Лента.ru.

Если продолжить сравнение Bloomberg, выяснится, что китайским компаниям придется заплатить за год больше, чем производит экономика Швеции (около 400 миллиардов долларов) и Швейцарии (около 370 миллиардов) или как экономики Финляндии и Дании вместе взятые (200 и 215 миллиардов долларов соответственно). Для сравнения, у России ВВП составляет около 2,5 триллиона долларов.

По всей видимости, Ирландия была выбрана для публикации агентства как страна, которая сильно пострадала от долгового кризиса и которой потребовалась помощь внешних кредиторов. Госдолг Ирландии превышает годовой ВВП приблизительно на четверть.

Инвесторы охотно вкладывались в долги китайских компаний на фоне рекордного роста местной экономики. В последнее время ситуация изменилась: ВВП в Китае в 2013 году вырастет меньше, чем на восемь процентов в год, на фоне чего продажи облигаций китайских компаний значительно сократились. Только в ноябре в Китае были отменены или перенесены на более поздний срок продажи облигаций на 96,1 миллиарда юаней, а месяцем ранее — еще на 29,8 миллиарда.

Bloomberg отмечает, что рост выплат вызывает опасения относительно кредитной устойчивости китайских компаний. Пока они еще ни разу не объявляли дефолт по своим облигациям.

Ранее сообщалось, что на фоне замедления темпов роста экономики Китая увеличивается и доходность государственных облигаций страны. В частности, в конце ноября доходность по 10-летним ценным бумагам превысила отметку в 4,72 процента, установив новый восьмилетний максимум.