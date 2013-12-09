Миндоходов обсудит проблемы благотворительной деятельности в Украине

Министерство доходов и сборов Украины готово совместно с благотворительными фондами и организациями обсудить вопросы и проблемы, которые возникают при осуществлении благотворительной деятельности в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Миндоходов, всячески поддерживая развитие сферы благотворительности в Украине и в рамках своей компетенции, стремится создать максимально благоприятные условия для работы благотворительных организаций и фондов в нашей стране», - говорится в обращении министерства.

Как отмечается, все предложения Миндоходов принимает в электронном виде в течение ближайших 7 дней.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров Украины утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. Ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

Стратегия развития Министерства доходов и сборов разрабатывалась совместно с консультантами аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и получила одобрение Всемирной таможенной организации (WCO).