Доллар на межбанке упал до 8,18 грн

В понедельник, 9 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1600/8,1800 грн/долл. по сравнению с 8,1900/8,2000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1950/11,2285 грн/евро против 11,2305/11,2500 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2494/0,2499 грн/рубль по сравнению с 0,2497/0,2505 грн/рубль на 12:00. ВВ России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7805 (-0.1745).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3695/1,3740.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2400/8,2650 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2620/11,2745 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2504/0,2509 грн/рубль.