Утверждена процедура погашения налогового долга

Министерство доходов и сборов Украины утвердило 12 ведомственных актов, которые должны урегулировать процедуры погашения налогового долга, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Разработанные нормативно-правовые акты будут способствовать упорядочению нормативного поля по погашению налогового долга, информировать плательщиков об указанных процедурах, а работники Миндоходов, в свою очередь, получат своеобразные правила для работы», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в утвержденных документах министерство утвердило функции и полномочия налогового управляющего, в частности, при погашении налогового долга, составления акта имущества и акта о препятствовании налогоплательщика налоговому управляющему при исполнении полномочий.

Кроме того, ведомство упростило процедуру предоставления рассрочки денежных обязательств, а также разъяснило порядки направления органами доходов и сборов налоговых требований налогоплательщикам.

Справка УНИАН. В марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.