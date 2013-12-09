Арбузов уверяет, что Китай даст Украине 15 млрд долл. на ипотечное кредитование

В рамках визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику было подписано 22 соглашения, в том числе ипотечное соглашение на 15 млрд долл.

Об этом 8 декабря в программе «События недели» телеканала ТРК «Украина» заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«В рамках этого визита действительно подписаны 22 соглашения. Наиболее интересные - это, первое, совместное ипотечное кредитование на 15 млрд. долларов на 15 лет. Я считаю, что это небывалое соглашение», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, данный проект позволит решить многие проблемы строительной отрасли Украины. Также Арбузов рассказал о предоставленных кредитах в энергетической сфере в размере 3 млрд долл. и аналогичном по объему инвестиций проекте в сельском хозяйстве.

Помимо того, по словам Арбузова, были подписаны соглашения о кредитовании проектов в энергетической сфере на общую сумму 3 млрд долл., еще порядка 3 млрд долл. планируется привлечь на возобновление системы орошения в стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович осуществил визит в Китайскую Народную Республику 3-6 декабря.