Нацбанк сможет поддержать курс гривни - эксперт

Национальный банк располагает достаточным инструментарием для поддержания стабильного курса гривни, но в случае возникновения спекулятивных атак на курс должен применять меры воздействия к тем финансовым учреждениям, которые пытаются расшатать рынок.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Андрей Забловский, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Комментируя намерение Национального банка применять санкции к финансовым учреждениям, которые осуществляют спекулятивные действия на валютном рынке, Забловский отметил, что это вполне рациональная позиция: «На кону стоит стабильность национальной валюты и финансовой системы в целом. Поэтому сейчас такие действия могут быть вполне оправданы».

Забловский отметил, что у банков всегда есть искушение заработать быстрые деньги на спекулятивных операциях, поэтому НБУ должен демонстрировать решительность для поддержки стабильного курса гривни.

«Такая ситуация не нова для украинского рынка. Подобные попытки были и полтора года тому назад, и во время так называемой «Помаранчевой революции», во время кризиса 2008-2009 годов. Поэтому в отношении некоторых банков применение санкций было бы вполне оправданным. И Нацбанк сейчас демонстрирует решительность в борьбе с попытками расшатать рынок, потому что у коммерческих банков всегда есть искушение заработать на этом, потому что маржинальность спекулятивных операций несопоставимо выше, чем обычные кредитные или депозитные операции. Поэтому действия Нацбанка продемонстрируют, что он контролирует ситуацию, и это будет сигналом, что не нужно пытаться расшатать рынок», — сказал представитель Совета предпринимателей.

Забловский отметил, что не ожидает повторения валютного ажиотажа образца 2004, 2008 года или попыток расшатать курс, как это было в 2010 году. Он сказал, что сегодня ситуация на валютном рынке более спокойная, а население не стремится массово покупать доллары. Эксперт добавил, что не следует доверять прогнозам разного рода псевдоэкспертов, которые пытаются создать искусственный ажиотаж, а больше обращать внимание на заявления и действия Национального банка, который осуществляет реальное влияние на курсовую политику в Украине.