В метро взрывчатки не нашли. Станция "Майдан Незалежности" остается закрытой

Станции киевского метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности” открыты для пассажиров после проверки на наличие взрывоопасных предметов, о которых сегодня в 11.35 сообщил аноним.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

“После тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов на указанных станциях метро не было обнаружено, они открыты для пассажиров”, - сказали в столичном главке.

Кроме того, сейчас диктор в метрополитене объявляет, что станции метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» уже начали работать в нормальном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, станция метро "Майдан Незалежности" остается закрытой для входа и выхода пассажиров, несмотря на заявление властей об открытии станции после проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Входы станции по-прежнему заблокированы митингующими.

Напомним, ранее была открыта станция метро «Театральная».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.