Миндоходов опровергло информацию о блокировании помощи для Евромайдана

Министерство доходов и сборов Украины опровергло информацию ряда СМИ о якобы имеющих место фактах блокирования грузов, среди которых - продовольствие, прибывающее на таможенную территорию Украины, в том числе для Евромайдана, а как же о якобы фиксации дипломатов, пересекающих государственную границу Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, никаких команд о блокирование какой-либо помощи на границе подразделения министерства не получали.

"Министерство доходов и сборов Украины сообщает, что информация, которая распространяется оппозиционными политиками в СМИ относительно якобы команды о блокировании любых поставок грузов продовольствия, в том числе на Евромайдан, а также фиксирование дипломатов, приезжающих из-за рубежа не отвечает действительности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерство доходов и сборов Украины работает в законодательном поле. Все процедуры во время растаможивания товаров осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства.

В Министерстве обратились к общественности с просьбой сообщать информацию о возможных коррупционных действиях работников Миндоходов на интерактивный сервис «Пульс».

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов заявило о том, что коллектив министерства работает в штатном режиме, несмотря на масштабные акции протеста в Киеве. Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины и Главное управление Миндоходов в Киеве также работают в штатном режиме по графику.