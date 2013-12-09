Мунтиян: правительство Украины несет ответственность за экономическое положение в стране

Москва. Правительство Украины несет ответственность за экономическое положение в стране и рассчитывает на финансово-экономическую помощь со стороны России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сказал в ходе видеомоста Киев-Москва, отвечая на вопрос, почему сложилась такая экономическая ситуация, когда страна не может обойтись без внешних заимствований.

«За все отвечает и будет отвечать правительство Украины», - сказал Мунтиян.

«Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить макроэкономическую стабилизацию, и говорит об этом честно, обращается к народу, показывает, что оно делает, чтобы обеспечить гражданам социальные программы, запустить экономику», - добавил он.

Мунтиян отметил, что развитие отношений с Таможенным союзом и Россией является приоритетным направлением для правительства.

«В сложных условиях, когда на практике показали, кто друг, а кто враг, могу сказать, что я вижу, кто даст реальную помощь Украине, чтобы не допустить дефолта. Думаю, страны Содружества, страны Таможенного союза, и прежде всего РФ, окажут необходимую финансово-экономическую помощь, согласно нашим договоренностям», - отметил он.

По словам Мунтияна, в условиях политической нестабильности обеспечить экономический рост нереально. При этом он напомнил, что 2012 года рост ВВП в Украине составил 0,2% ВВП. Мунтиян отметил, что, возможно, были ошибки правительства, что связано с факторами влияния - внешним и внутренним.

Он сообщил, что в этом году падение ВВП наблюдается на уровне 0,6%, хотя правительство планировало рост.

«Правительство ищет решения и источники. Если будет обеспечена политическая стабильность, правительство Украины справится. Главное - не допустить кризиса в системе управления государства», - сказал правительственный уполномоченный.

Он уверен, что сейчас страсти в Украине накалились и нужно искать пути выхода из кризиса.

«Это надо осуществить через выборы, а не через акции неповиновения, революции, которые являются незаконными», - сказал он.

Мунтиян подчеркнул, что власть и оппозиция должны сесть за стол переговоров и сделать все возможное, чтобы предотвратить противостояние.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина переживает острый политический кризис. Изначально граждане протестовали против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и сворачивания евроинтеграции. Однако после жестокого разгона столичного Евромайдана 30 ноября главным требованием стал вопрос смены власти. В воскресенье, 1 декабря, состоялась акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. В Народном вече «Марш миллионов» 8 декабря, по словам оппозиции, приняли участие около миллиона человек. Акции протеста продолжаются.