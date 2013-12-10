Еврогруппа даст Кипру транш в 100 млн евро до конца года

Еврогруппа подтвердила планы предоставить Кипру очередной транш кредита в 100 миллионов евро из пакета финансовой помощи до конца текущего года, говорится в сообщении совета, пишет РИА Новости.

В середине ноября глава Механизма финансовой стабильности (МФС), выделяющего средства от имени еврозоны, Клаус Реглинг заявил, что механизм планирует принять решение о выделении средств до католического рождества.

"Еврогруппа принципиально поддерживает предоставление следующего транша финансовой поддержки Кипру. МФС планирует перечислить 100 миллионов евро к концу текущего года - после завершения национальных процедур и формального одобрения своих управляющих структур", - говорится сообщении Еврогруппы. Заседание этого совета министров финансов стран еврозоны состоялось 9 декабря.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует решить вопрос о направлении своего транша в 86 миллионов евро Кипру 20 декабря.

Власти еврозоны и МВФ весной 2013 года приняли решение предоставить Кипру финансовую помощь общим объемом до 10 миллиардов евро. Эти средства будут выделяться траншами в течение примерно трех лет.