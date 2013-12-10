Инфляция в Беларуси за 11 месяцев составила почти 14%

Минск. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем вырос на 1,6%, с декабрем 2012 года – на 13,8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

В частности, цены на продовольственные товары увеличились по сравнению с октябрем на 1,2%, с декабрем 2012 года – на 10,9%. Больше всего в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожали: картофель – на 5,6%; овощи – на 4,6%; мука пшеничная – на 5,3%; макаронные изделия – на 3,1%; фрукты – на 2,2%; яйца – на 3,3%; животное масло – на 2,9%; чай – на 2,2%. В то же время снизилась на 1% цена на растительное масло.

Цены на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем увеличились на 0,6%, с декабрем 2012 года – на 6,8%.

Тарифы на платные услуги повысились за месяц на 3,7%, по сравнению с декабрем 2012 года – на 32,7%. Более всего в ноябре подорожали: жилищно-коммунальные услуги – на 4%, в том числе газоснабжения – на 28%, водоснабжения – на 1,5%; услуги пассажирского транспорта – на 2,6%, в том числе межрегионального пассажирского – на 28,1%; связи – на 7,2%; дошкольных учреждений – на 16%. Услуги воздушного транспорта подешевели на 0,6%, железнодорожного международного сообщения – на 3,1%.

Справка УНИАН. Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

По итогам прошлого года она сложилась на уровне 21,8%. Инфляция в январе 2013 года составила 3%, в феврале – 1,2%, в марте – 1,1%, в апреле – 0,5%, в мае – 0,7%, в июне – 0,3%, в июле – 1%, в августе – 0,1%, в сентябре – 1,7%, в октябре – 1,9%.