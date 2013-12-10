Страны ЕврАзЭС создадут единый страховой рынок

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании общего страхового рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), сообщают Вести.ru со ссылкой на кабинет министров.

Законопроект предлагает ратифицировать Протокол о создании общего страхового рынка государств ЕврАзЭС, подписанный в Минске 27 ноября 2009 г.

"Положениями Протокола устанавливаются международно-правовые основы создания общего страхового рынка государств - членов Евразийского экономического сообщества (далее - сторон), необходимые организационно-правовые условия для развития интеграционных процессов в страховой сфере и принятия мер по защите прав и интересов участников страхового рынка", - отмечает правительство.

Протокол позволит привести законодательство сторон о страховой деятельности в соответствие с международными стандартами и международной практикой страхового надзора. Страны ЕврАзЭС смогут установить общие правила лицензирования страховых (перестраховочных) организаций, единые требования к созданию уставного капитала, платежеспособности и финансовой устойчивости. Стороны также смогут передавать риски на перестрахование нерезидентам и защищать права потребителей страховых услуг на всем пространстве ЕврАзЭС.

Ратификация и исполнение Протокола позволят привести законодательства сторон к единому образцу, а также создать общую систему страховой защиты прав инвесторов. Правительство в ближайшее время рассмотрит предложенный законопроект.

В состав ЕврАзЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Статус наблюдателя имеют Молдавия, Украина и Армения.