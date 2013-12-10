Европа намерена закрывать проблемные банки

Европа стремится договориться к концу 2013 года о том, как закрыть неплатежеспособные банки, в рамках амбициозного плана по созданию единой банковской системы и разрешению ситуации с проблемными кредиторами, пишет "Рейтер".

Министры финансов еврозоны пытаются прийти к соглашению в ходе переговоров в понедельник и вторник, в преддверии саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

"Есть шанс (заключить соглашение). Нас ждет много работы", - сказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Создание агентства по закрытию банков и фонда для оплаты этой зачистки сигнализирует углубление интеграции стран блока, однако вызывает сложные вопросы: кто будет решать и кто будет платить. Германия выступает против любой схемы, которая позволила бы использование антикризисного фонда блока единой валюты - European Stability Fund.

После трех лет хаоса на финансовых рынках в связи с предоставлением помощи Греции, Ирландии, Португалии и Кипру учреждение более организованной банковской системы в еврозоне рассматривается как необходимое условие для защиты от будущих кризисов.

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Банковский союз сделал бы банки региона менее зависимыми от стран, в которых они оперируют, ослабив "роковой хомут" между обремененными большими долгами государствами и финансирующими их банками.