Миндоходов начнет выдачу электронных ключей пользователям реестров Минюста

Аккредитованный центр сертификации ключей, который действует при Министерстве доходов и сборов Украины, будет предоставлять бесплатные сертификаты пользователям единых и государственных реестров Министерства юстиции Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Для получения цифровой подписи гражданам необходимо обратиться в пункты регистрации пользователей центра. На сегодня в Украине функционируют 104 таких пункта», - сообщило ведомство.

По данным министерства, за 11 месяцев текущего года центр сертификации ключей выдал около 895 тыс. цифровых подписей. При этом, по подсчетам Миндоходов, более 50 тыс. плательщиков каждый месяц обращаются за бесплатными ключами.

«Ежемесячно за бесплатными ключами в Миндоходов обращаются более 50 тыс. плательщиков, что вдвое больше, чем в прошлом году. Наиболее многочисленной категорией клиентов центра являются физические лица, количество которых составляет 77%.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2013 года сотрудники центра зарегистрировали более 465 тыс. физических лиц и граждан, которым выдали почти 542 тыс. цифровых подписей. Среди юридических лиц клиентами центра за 11 месяцев стали 138 тыс. человек, которые заказали 353 тыс. ключей.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов с 1 ноября 2013 года продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет. Кроме того, ранее в министерстве сообщили, что срок действия ключей будет продлен до трех лет в случае принятия проекта постановления правительства о порядке аккредитации центра сертификации ключей. Этим же постановлением предлагается продлить срок действия сертификата аккредитованного центра до 6 лет.

Ключи электронной цифровой подписи, выданные центром, позволяют отчитываться в режиме онлайн не только в органы Миндоходов, но и в органы государственной статистики Украины и Пенсионного фонда Украины.