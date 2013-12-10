Россия спишет Кубе 29 млрд долл. советских долгов - СМИ

Российская Федерация достигла соглашения с Кубой об урегулировании задолженности, согласно которому 90% долга времен СССР общим объемом 32 миллиарда долларов будет списано, что откроет путь к инвестициям и оживлению торговли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на российских и европейских дипломатов, пишет Прайм.

По словам собеседников Рейтер, окончательное соглашение было подписано в Москве в октябре. По его условиям, Куба выплатит оставшиеся 3,2 миллиарда долларов долга в течение 10 лет. Документ должен получить одобрение Госдумы. О планах реструктуризации долга стало известно в феврале по итогам визита на Кубу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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Переговоры о том, в каком виде Куба будет выплачивать оставшуюся часть долга, продолжаются. Дипломаты отмечают, что даже ежегодные платежи в размере 320 миллионов долларов являются бременем для кубинской экономики, поскольку страна должна членам Парижского клуба кредиторов еще 5-6 миллиардов долларов.

"Соглашение признает часть советского долга Кубы, и это важно для России с политической точки зрения. Кроме того, оно открывает дорогу для новых кредитов, что имеет большое значение для Кубы", - заявил один из российских дипломатов, пожелавший сохранить анонимность.

В последние годы Куба активно ведет переговоры с другими государствами относительно реструктуризации своих долгов. Так, в 2010 году острову удалось реструктуризировать долг перед Китаем в размере почти шести миллиардов долларов, а в прошлом году уладить долговые споры с Японией, которая списала 80% долга объемом 130 миллиардов иен (примерно 1,4 миллиарда долларов). Оставшуюся часть долга предстоит выплатить в течение 20 лет.

В ноябре текущего года стало известно, что 70% кубинского долга 15-летней давности в размере 500 миллионов долларов спишет Мексика. Багамы и другие англоязычные соседи Кубы либо списали ее долг, либо получили взамен ресурсные и транспортные концессии на острове Свободы.