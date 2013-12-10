Набсовет “Брокбизнесбанка” сменил главу правления

Наблюдательный совет “Брокбизнесбанка” назначил председателем правления Александра Дынника, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, набсовет банка назначил Александра Дынника вместо Игоря Францкевича, возглавлявшего правление банка 4 месяца. На период до согласования кандидатуры Дынника с Нацбанком на должность главы правления банка, исполняющим обязанности председателя правления назначен первый заместитель председателя правления Петр Пекур. При этом Францкевич назначен первым заместителем председателя правления банка.

Также сообщается, что Дынник ранее занимал должность начальника управления поддержки и развития клиентской базы “Реал банка”.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков.

По итогам января-сентября 2013 года банк нарастил прибыль в 1,99 раза - до 5,445 млн грн.