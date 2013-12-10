Миндоходов призывает бизнес не молчать о случаях коррупции в органах доходов и сборов

Министерство доходов и сборов Украины призывает бизнес не молчать, а сразу сообщать о случаях проявления коррупции со стороны работников органов доходов и сборов.

Об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Меня лично как гражданина факты коррупции в нашем обществе не просто огорчают – возмущают. Особенно, когда я слышу от инвесторов и предпринимателей то, что в Украине невозможно цивилизованно вести бизнес из-за высоких коррупционных рисков, - цитирует газета министра. – Еще больше эта проблема беспокоит меня, как руководителя 56-тысячного коллектива Миндоходов. Мы ежедневно мониторим ситуацию, и когда в поданной мне информации вижу, что кто-то из сотрудников органов доходов и сборов позволил себе совершить служебное правонарушение, воспринимаю это как личный вызов».

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По словам Клименко, коррупция – это болезнь, которую надо лечить радикальными методами. «Ни одна информация о неправомерных действиях наших сотрудников не останется без внимания, поэтому призываю предпринимателей не молчать», - сказал министр.

Он также сообщил, что в вопросе противодействия коррупции Миндоходов активно сотрудничает с органами прокуратуры, а также инициирует собственные внутренние расследования фактов превышения должностных полномочий.

«В текущем году к дисциплинарной ответственности привлечены порядка 1000 человек, 130 человек уволены», - сообщил Клименко.

Он обратил внимание, что в министерстве уже разработана антикоррупционная стратегия, охватывающая все аспекты работы – от профилактики коррупции до выявления фактов и жесткой реакции на них. «В случае, если вина работника доказана, то независимо от должности принимается безапелляционное кадровое решение. Это и есть принципом нулевой терпимости к коррупции», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов выразило намерение усовершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития. А в октябре Министерство доходов и сборов Украины планировало использовать детектор лжи как инструмент борьбы с проявлениями коррупции внутри министерства – при проведении внутренних расследований и приеме на работу новых сотрудников.

При этом, как сказал Клименко, это не единственный способ преодоления коррупционных явлений. Министр призвал бизнес сообщать о фактах давления на предпринимателей путем проведения дополнительных проверок.