Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года, по уточненным данным, снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, Госстат улучшил оценку падения ВВП по итогам третьего квартала в 1,5%, обнародованную в октябре, на 0,2 процентных пункта.

Госстат также улучшил оценку падения ВВП по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,3%. Номинальный ВВП Украины по итогам третьего квартала составил 392,630 млрд грн.

Напомним, что ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1,409 трлн грн.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.