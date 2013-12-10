Уведомления о налоге на недвижимость будут разосланы плательщикам до 1 июля 2014 года

Уведомления о начисленном налоге на недвижимость за 2013 год будут разосланы плательщикам такого налога до 1 июля 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отмечается, согласно утвержденному порядку, до 1 июля 2014 года контролирующие органы определят сумму налога, необходимого к уплате налогоплательщиками, и вручат налогоплательщикам уведомление о начисленном налоге и платежных реквизитах. Платежный документ будет выдан на каждый объект налогообложения.

«Получив налоговое решение – уведомление, налогоплательщик будет обязан в течение 60 дней уплатить налог», - разъяснили в ГУ Миндоходов в Киеве.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, находящаяся в собственности физических или юридических лиц, включая нерезидентов, облагается налогом. Однако Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Президент Украины Виктор Янукович в августе подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения.

Объектом налогообложения служат квартиры и дома, превышающие площадь в 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Кроме того, подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом, собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

Не платят налог собственники квартир, не превышающих по площади 120 кв. м и домов менее 250 кв. м – в независимости от количества таких домов. Если в собственности гражданина есть квартира и дом, суммарной площадью менее 370 кв. м, налог также не платится. Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.

На текущий момент Министерство доходов и сборов Украины продолжает формировать реестр плательщиков налога на недвижимость и напоминает гражданам о необходимости провести сверку данных реестра в части количества объектов недвижимости, находящихся в собственности, и размеров жилой площади.