Гривня упала до 8,24 долл.

Во вторник, 10 декабря, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,2400/8,2535 грн/долл. с 8,1700/8,2000 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 также снизились - до 11,3245/11,3490 грн/евро с 11,2330/11,2760 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 снизились до 0,2519/0,2526 грн/рубль с 0,2492/0,2502 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 32,7300 (+0,0070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3751/1,3753, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1600/8,1800 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1950/11,2285 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2494/0,2499 грн/рубль.