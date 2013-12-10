Украинские банки с начала года сократили количество филиалов и отделений на 498 единиц

С начала 2013 года в результате оптимизации деятельности и объединения количество банковских региональных подразделений (филиалов и отделений) снизилось на 2,6 % или 498 подразделений до 19,4 тыс. единиц на 1 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

По мнению экспертов ассоциации, сокращение не оказало отрицательного влияния на качество банковского обслуживания, и уровень регионального присутствия банков остается одним из самых высоких среди стран СНГ или 43 банковских подразделения на 100 тыс. человек.

По информации НАБУ, максимальная концентрация банковской региональной сети в расчете на 100 тыс. человек наблюдается в Киеве (72 подразделения) и Севастополе (57 подразделений), а также в Крыму (52 подразделения). Наименьший уровень - в Тернопольской, Житомирской и Ровенской областях, где на 100 тыс. человек приходится от 27 до 32 банковских точек продаж.

Наибольшее количество обособленных подразделений у «Ощадбанка» (5,59 тыс. подразделений), «ПриватБанка» (3,25 тыс.), «Райффайзен Банка Аваль» (0,83 тыс.), «УкрСиббанка» (0,61 тыс.) и банка «Надра» (0,52 тыс.), на эти банки приходится почти 56% от общего количества региональных подразделений банковской системы Украины.

Читайте также: Количество банков в США достигло рекордно низкого уровня

НАБУ отмечает, что сокращение количества подразделений закономерно и является прогрессивной тенденцией. Благодаря активному развитию систем дистанционного обслуживания банки имеют возможность одновременно снизить свои административные расходы и обеспечить клиентам высокое качество обслуживания и широкий спектр новых видов сервиса для повышения удобства пользования банковскими услугами и экономии времени.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка. С начала текущего года Нацбанк зарегистрировал 6 новых банков.