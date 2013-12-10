Янукович определился с заместителем представителя Украины в ВТО

Президент Украины Виктор Янукович возложил на Владимира Балуту - заместителя постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве исполнение обязанностей заместителя представителя Украины во Всемирной торговой организации.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Президента.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Украина присоединилась к ВТО 16 мая 2008 года, став 152-м членом организации.

Представителем Украины в ВТО является Андрей Гончарук.