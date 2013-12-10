Активы небанковских финансовых учреждений выросли на 34%

Активы небанковских финансовых учреждений за январь-сентябрь выросли на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 126,6 млрд грн, сообщил глава национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Борис Визиров на пресс-конференции.

Согласно сообщению, активы страховых компаний за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,6% - до 65,8 млрд грн, негосударственных пенсионных фондов на 26,6% - до 1,9 млрд грн, кредитных союзов на 3,7% - до 2,8 млрд грн, других кредитных учреждений на 44,1% - до 12,4 млрд грн, финансовых компаний на 50,1 - до 42,2 млрд грн, ломбардов на 7,1% - до 1,5 млрд грн.

По информации комиссии, объемы чистых страховых премий за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,7% - до 16,2 млрд грн, что свидетельствует о увеличении объемов прямого страхования в стране. Общий объем чистых страховых выплат сократился на 5,3% - до 3,6 млрд грн. Сокращение чистых страховых выплат произошло за счет добровольных имущественных видов страхования на 42-70%, при этом выплаты по социально значащим видам страхования выросли по автострахованию на 1%, медицинскому страхованию на 12,2%, страхованию жизни на 60,1%.

Глава Нацкомфинуслуг также сообщил, что объем уставных капиталов страховых компаний за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года выросли на 1,3% - до 15,1 млрд грн.

“Хотя объем капитала страховщиков стабильно увеличивается, темпы капитализации не устраивают регулятора. Проектом новой редакции закона “ О страховании” предусматривается значительное повышение требований к капиталу страховщиков”, - подчеркнул Визиров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 сентября 2013 года в государственном реестре финансовых учреждений зарегистрировано 2102 финансовых учреждения: страховых компаний — 411, кредитных учреждений — 740 (в том числе 628 кредитных союза), негосударственных пенсионных фондов — 89, администраторов негосударственных пенсионных фондов — 34, финансовых компаний — 343.