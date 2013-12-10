На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару до 8,24/8,25

Во вторник, 10 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2450/8,2550 грн/долл. по сравнению с 8,2400/8,2535 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,3340/11,3535 грн/евро против 11,3245/11,3490 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2521/0,2526 грн/рубль по сравнению с 0,2519/0,2526 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6785 (-0,0445).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3735/1,3765.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1600/8,1800 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1950/11,2285 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2494/0,2499 грн/рубль.