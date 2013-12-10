Миндоходов заявляет о стабильной работе по наполнению доходной части бюджета

Министерство доходов и сборов Украины заявляет о стабильной работе органов министерства в части наполнения доходной части бюджета. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи со студентами Украинского государственного университета финансов и международной торговли заявил министр Александр Клименко.

«За вчерашний день объем поступлений составил 1,2 млрд грн налогов. Миндоходов и далее будет стабильно продолжать работу. Мы сделаем все, чтобы экономика страны работала», - сказал министр. – «У нас нет права на ошибку. Права на дестабилизацию экономики мы просто не имеем».

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При этом Клименко еще раз подчеркнул, что европейская интеграция остается приоритетом работы правительства. «Европейская интеграция – это стратегический курс государства. Но мы разговариваем языком экономического прагматизма. Сегодня все борются за мечту. Мечта – прекрасная. Но надо к ней прийти. Сегодня не сложно подписать любой документ. Сложность может начаться потом – после подписания», - сказал Клименко. Он также добавил, что внедрение европейских стандартов было и остается приоритетом работы Министерства.

Как сообщал УНИАН, коллектив Министерства доходов и сборов работает в штатном режиме, несмотря на масштабные акции протеста в Киеве. Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины и Главное управление Миндоходов в Киеве работают в штатном режиме по графику.