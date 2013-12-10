Активы банков Украины в ноябре выросли на 1,8%

Активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года рост активов банковской системы составил 139 млрд грн, или 12,33%. Общие активы банков в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, с начала года рост составил 132 млрд грн, или 10,41%.

В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63,6%, вложения в ценные бумаги - 9,1%, дебиторская задолженность - 7%, корреспондентские счета в других банках - 5,6%, наличные средства, банковские металлы и средства в Нацбанке - 5,1%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%, начисленные доходы к получению - 3,9%.

Обязательства банков в ноябре выросли на 20 млрд грн, или на 1,88%, - до 1,082 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 432,5 млрд грн, или 40%, средства субъектов хозяйствования - 217,6 млрд грн, или 20,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 107 млрд грн, или 9,9%.

Капитал банков в ноябре вырос на 1,6 млрд грн, или на 0,88%, - до 183,9 млрд грн и составил 14,5% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков не изменился и составляет 183,5 млрд грн.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, с начала года рост активов составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.